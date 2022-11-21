Володин отреагировал на расстрел пленных российских военных

Киев заслуживает самого сурового наказания за расстрел российских военнопленных. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
По словам Володина, поведение украинских военных, убивших российских военнослужащих, которые лежали на земле без оружия, — поведение фашистов. Это никак не осудили главы европейских государств, подчеркнул политик.
«Такое же молчание в 30-х годах прошлого века привело к созданию фашистского государства, началу Второй мировой войны и гибели миллионов мирных граждан. История ничему не учит», — написал парламентарий.