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17 часов назад

Володин отреагировал на расстрел пленных российских военных

Lenta.ru

Киев заслуживает самого сурового наказания за расстрел российских военнопленных. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Володин отреагировал на расстрел пленных российских военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Володина, поведение украинских военных, убивших российских военнослужащих, которые лежали на земле без оружия, — поведение фашистов. Это никак не осудили главы европейских государств, подчеркнул политик.

«Такое же молчание в 30-х годах прошлого века привело к созданию фашистского государства, началу Второй мировой войны и гибели миллионов мирных граждан. История ничему не учит», — написал парламентарий.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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