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3 часа назад

Косачев заявил, что улучшение отношений РФ с Украиной наступит после смены власти в Киеве

ТАССиещё 11

Нормализация отношений между Россией и Украиной возможна только после смены власти в Киеве. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью для aif.ru, опубликованном в понедельник.

Косачев назвал условие улучшения отношений России и Украины
Фото: ТАССТАСС

"Я не ожидаю ничего хорошего от нынешних властей Украины. Они находятся в плену собственных предыдущих действий, идеологических установок. Свободы маневра у них нет. Реальная нормализация, на мой взгляд, возможна только после смены власти на Украине. Надеюсь, на этот раз она произойдет конституционным путем", - заявил Косачев.

Вице-спикер подчеркнул, что нужно принуждать Украину к исполнению обязательств, которые были заложены в минских соглашениях, несмотря на то, что они уже утратили свою силу в том виде, в котором были прописаны в 2014 и 2015 годах.

"Но не утратил силу принцип, который был в них заложен: внутренний конфликт на Украине не имеет военного решения, он должен быть разрешен политическим путем через диалог властей с собственным населением", - добавил Косачев.

По словам политика, жители Одесской, Днепропетровской и других областей, которые находятся в составе Украины, могут поменять свой статус, если власти продолжат рассматривать их как террористов и сепаратистов, отказываясь с ними разговаривать. "Если Киев перестанет разговаривать с ними на языке силы, многое может поменяться", - заключил Косачев.

Политика,Константин Косачев,Совет Федерации,
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