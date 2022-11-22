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16 часов назад

Россия и Никарагуа договорились о сотрудничестве в атомной энергетике

Мир24иещё 7

Россия и Никарагуа подписали дорожную карту, которая открывает возможности сотрудничества в области мирного атома, сообщается на сайте госкорпорации «Росатом».

Россия и Никарагуа договорились о сотрудничестве в атомной энергетике
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

«Россия и Республика Никарагуа подписали дорожную карту по налаживанию диалога в области мирного использования атомной энергии. <…> Дорожная карта определяет конкретные шаги обеих сторон на ближайшие два года в сфере неэнергетических применений атомной энергии на территории Никарагуа, включая оценку перспектив реализации проектов в области геотермальной, гидро- и ветроэнергетики», – отмечается в сообщении.

Отмечается, что документ был подписан в понедельник на полях XII международного форума «Атомэкспо», свои подписи под бумагами поставили генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и чрезвычайный и полномочный посол Республики Никарагуа в России Альба Асусена Торрес.

Планируется организация технических туров и семинаров, а также проведение мероприятий по обучению и подготовке персонала и формированию общественного мнения в области атомной энергетики.

В международном форуме «Атомэкспо-2022», который проходит 21 – 22 ноября, принимают участие специалисты и эксперты более чем из 50 стран. Планируется обсудить роль атомной энергетики в решении задач глобальной климатической повестки, а также вклад атомных технологий в достижение целей устойчивого развития ООН.

Ранее сообщалось, что «Росатом» начал строительство второго энергоблока египетской атомной электростанции «Эль-Дабаа». Для госкорпорации это первая электростанция, которую возводят на африканском континенте.

Политика,Алексей Лихачев,ООН,Росатом,
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