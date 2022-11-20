Глава МАГАТЭ анонсировал визиты в Россию и Украину

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует новые поездки в Россию и на Украину в целях обеспечения безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом он сообщил в воскресенье в эфире французского телеканала BFM.

"Безусловно, собираюсь на Украину, в Россию и, разумеется, на Запорожскую АЭС", - сказал он, отвечая на вопросы ведущего о своих планах. При этом Гросси подчеркнул, что "сейчас неотложная задача заключается в том, чтобы создать зону безопасности вокруг станции".

Глава МАГАТЭ сообщил, что провел в воскресенье телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "Ранее в своих беседах с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским я говорил о необходимости защитить станцию", - сказал Гросси.

Он добавил, что специалисты МАГАТЭ рассчитывают совершить обход ЗАЭС в понедельник утром для оценки ущерба после последних обстрелов, если позволит ситуация. "Мои инспекторы проведут завтра утром обход станции, если позволит ситуация", - сказал Гросси. "Ситуация на станции вчера и сегодня ухудшилась, - сказал он. - Вчера вечером обстрелы ЗАЭС возобновились, сегодня утром они были продолжены".

"В настоящий момент мы оцениваем ущерб. Станция была затронута, однако реакторы не пострадали", - отметил Гросси, предположив, что, "скорее всего, затронута была зона, где находится отработавшее и новое топливо".

Гросси добавил, что специалисты МАГАТЭ по просьбе Украины на следующей неделе планируют поездки на три ее АЭС. "Украинский министр энергетики обратился ко мне с просьбой развернуть другие миссии на трех украинских объектах. На следующей неделе начнутся поездки", - сказал он.