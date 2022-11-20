Президент Кубы сделал заявление после приезда в Россию

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил на своей странице в Twitter, что его визит в Россию поможет укрепить сотрудничество между Москвой и Гаваной в взаимовыгодных сферах. Об этом пишет ТАСС.
Глава Кубы признался, что ему приятно приезжать в Россию, так как между странами сохраняются прекрасные политические отношения.
По его оценке, визит даст возможность сторонам «укрепить обмен в сферах, представляющих взаимный интерес». Он добавил также, что планирует обсудить вопросы, которые чрезвычайно важны для Гаваны.
Кроме того, президент Кубы выразил признательность за солидарность, которую выражает Москва, и за объединяющие узы дружбы.
Напомним, что Мигель Диас-Канель прибыл в Москву в субботу, 19 ноября. На начало следующей недели запланированы его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. 22 ноября он примет участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.