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5 часов назад

Президент Кубы поделился ожиданиями от приезда в Россию

Илья Родин

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил на своей странице в Twitter, что его визит в Россию поможет укрепить сотрудничество между Москвой и Гаваной в взаимовыгодных сферах. Об этом пишет ТАСС.

Президент Кубы сделал заявление после приезда в Россию
Фото: kremlin.rukremlin.ru

Глава Кубы признался, что ему приятно приезжать в Россию, так как между странами сохраняются прекрасные политические отношения.

По его оценке, визит даст возможность сторонам «укрепить обмен в сферах, представляющих взаимный интерес». Он добавил также, что планирует обсудить вопросы, которые чрезвычайно важны для Гаваны.

Кроме того, президент Кубы выразил признательность за солидарность, которую выражает Москва, и за объединяющие узы дружбы.

Напомним, что Мигель Диас-Канель прибыл в Москву в субботу, 19 ноября. На начало следующей недели запланированы его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. 22 ноября он примет участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.

Политика,Фидель Кастро,Владимир Путин,
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