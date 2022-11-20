Президент Кубы сделал заявление после приезда в Россию

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил на своей странице в Twitter, что его визит в Россию поможет укрепить сотрудничество между Москвой и Гаваной в взаимовыгодных сферах. Об этом пишет ТАСС.

Фото: kremlin.ru kremlin.ru

Глава Кубы признался, что ему приятно приезжать в Россию, так как между странами сохраняются прекрасные политические отношения.

По его оценке, визит даст возможность сторонам «укрепить обмен в сферах, представляющих взаимный интерес». Он добавил также, что планирует обсудить вопросы, которые чрезвычайно важны для Гаваны.

Кроме того, президент Кубы выразил признательность за солидарность, которую выражает Москва, и за объединяющие узы дружбы.