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2 часа назад

В МИД России прокомментировали воздушную операцию Турции в Сирии и Ираке

RT на русском

Замглавы МИД России Михаил Богданов прокомментировал начало воздушной операции Турции на севере Ирака и Сирии.

В МИД отреагировали на операцию Турции в Сирии и Ираке
Фото: ТАССТАСС

«Надо разбираться, потому что мы всегда за какие-то переговорные решения, тем более контакты были со всеми вовлечёнными (в урегулирование. — RT) странами, прежде всего с нашими турецкими коллегами», — cказал он ТАСС.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении в страну с саммита G20 на Бали отдал приказ о проведении воздушной операции в Ираке и Сирии.

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Источник РИА Новости сообщил о гибели трёх сирийских военных после ударов турецкой авиации по деревням провинции Эль-Хасака на севере Сирии.

Политика,Армия,Михаил Богданов,Реджеп Эрдоган,МИД России,
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