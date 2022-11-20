Силуанов отреагировал на резолюцию ООН о репарациях Украине

Россия расценивает принятую на днях резолюцию ООН о репарациях Украине как чисто политическое заявление, которое не будет иметь продолжения, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он добавил, что документ не имеет юридической силы, пишет РИА «Новости».