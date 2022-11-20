Силуанов отреагировал на резолюцию ООН о репарациях Украине

Россия расценивает принятую на днях резолюцию ООН о репарациях Украине как чисто политическое заявление, которое не будет иметь продолжения, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он добавил, что документ не имеет юридической силы, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что в понедельник, 14 ноября, Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву со стороны России. Инициативу поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались
«Эта резолюция не имеет никакой юридической силы», - подчеркнул Силуанов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о возможных рисках реализации проекта ООН о репарациях.