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8 часов назад

Силуанов высказался о резолюции ООН по репарациям Украине

Илья Родин

Россия расценивает принятую на днях резолюцию ООН о репарациях Украине как чисто политическое заявление, которое не будет иметь продолжения, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он добавил, что документ не имеет юридической силы, пишет РИА «Новости».

Силуанов отреагировал на резолюцию ООН о репарациях Украине
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в понедельник, 14 ноября, Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву со стороны России. Инициативу поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались

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«Эта резолюция не имеет никакой юридической силы», - подчеркнул Силуанов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о возможных рисках реализации проекта ООН о репарациях.

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