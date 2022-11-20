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9 часов назад

Силуанов оценил резолюцию ООН о репарациях Украине

Москва24

Резолюция Организации Объединенных Наций о репарациях украинской стороне не имеет юридической силы, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Силуанов отреагировал на резолюцию ООН о репарациях Украине
Фото: ТАССТАСС

По его словам, российская сторона рассматривает подобную инициативу как политическое заявление, не имеющее продолжения.

"Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения", – подчеркнул Силуанов.

ООН приняла резолюцию о выплате Россией репараций Киеву 14 ноября. По данным документа, планируется организация списка нанесенного ущерба. Уточнялось, что инициатива будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, который понесла Украина от действий РФ.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала резолюцию ничтожной с точки зрения правого поля. По ее мнению, Генассамблея ООН не обладает компетенциями для решения таких вопросов. Помимо прочего, она не может обвинять какую-либо сторону конфликта.

Песков назвал попыткой грабежа резолюцию ООН о выплате репараций Украине

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ООН таким образом пытаются формализовать грабеж.

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