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11 часов назад

В Совфеде ответили на планы Киева по возвращению Крыма

Lenta.ru

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявление главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака о начале военной кампании по возвращению Крыма. Сенатор счел подобные планы несбыточными. Его комментарий приводится на сайте радиостанции «Говорит Москва».

В Совфеде ответили на планы Киева по возвращению Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сенатор предложил киевским властям несколько фантастических условий для возвращения крымского полуострова.

«Это может произойти только в одном случае — если в Крыму мгновенно исчезнут все россияне, если потопят мгновенно весь Черноморский флот и если Россия просто перестанет существовать», — перечислил Джабаров.

Он отметил, что при всех остальных условиях Крым никогда не станет украинским.

Накануне глава офиса президента Украины анонсировал наступление на Крым. При этом точных сроков планируемой военной кампании Ермак не озвучил.

В ноябре высокопоставленный чиновник в Киеве сообщил, что администрация Зеленского создает план по захвату Крыма под руководством Тамилы Ташевой: ее назначили ответственной по этому вопросу. При этом информатор не стал раскрывать точные сроки разработки стратегии.

Политика,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Владимир Джабаров,Совет Федерации,
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