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14 часов назад

Мэр Энергодара прокомментировал сведения об отставке

Деловая газета "Взгляд"

Мэр Энергодара Александр Волга рассказал, что рассматривает предложение о вышестоящей должности, но решение еще не принято, сообщили СМИ.

Мэр Энергодара прокомментировал сведения об отставке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как передает слова Волги Telegram-канал «Известий», мэр Энергодара находится в отпуске и рассматривает предложение о вышестоящей должности. По его словам, решение не принято. Как заявил Волга, он примет любой приказ вышестоящего руководства.

Как сообщил источник ТАСС Волгу освободили от должности и запретили ему пребывание на территории области, соответствующий указ подписан временно исполняющим обязанности губернатора региона Евгением Балицким.

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