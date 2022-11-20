Мэр Энергодара прокомментировал сведения об отставке

Мэр Энергодара Александр Волга рассказал, что рассматривает предложение о вышестоящей должности, но решение еще не принято, сообщили СМИ.

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Как передает слова Волги Telegram-канал «Известий», мэр Энергодара находится в отпуске и рассматривает предложение о вышестоящей должности. По его словам, решение не принято. Как заявил Волга, он примет любой приказ вышестоящего руководства.