Мэр Энергодара прокомментировал сведения об отставке

Мэр Энергодара Александр Волга рассказал, что рассматривает предложение о вышестоящей должности, но решение еще не принято, сообщили СМИ.
Как передает слова Волги Telegram-канал «Известий», мэр Энергодара находится в отпуске и рассматривает предложение о вышестоящей должности. По его словам, решение не принято. Как заявил Волга, он примет любой приказ вышестоящего руководства.
Как сообщил источник ТАСС Волгу освободили от должности и запретили ему пребывание на территории области, соответствующий указ подписан временно исполняющим обязанности губернатора региона Евгением Балицким.