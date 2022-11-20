Госдума рассмотрит очередную пенсионную реформу

«Законопроект, который предлагает и на 2023 год продлить „заморозку“ периода выплаты накопительной пенсии на прежнем уровне в 264 месяца (22 года), правительство внесло в Госдуму в октябре», — передает MK.RU . Там уточнили, что первое чтение законопроекта запланировано на 23 ноября.

Расчет «периода дожития», согласно методике 2015 года, предполагал, что с 2023 года расчет продолжительности накопительных выплат будет делаться исходя из текущих данных Росстата. Данные будут основываться на количестве россиян, которые получают право на эти выплаты. Даже в случае сокращения продолжительности жизни «период дожития» останется равным 22 годам, согласно методике расчета.