Токаев уверен, что Казахстан обязан проводить многовекторную политику

«Я думаю, что с учётом геополитической позиции, с учётом того, что в нашу экономику вовлечено более $500 млрд, учитывая, что на нашем рынке работают мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную, как принято сейчас говорить, внешнюю политику», — сказал Токаев журналистам во время внеочередных выборов главы государства в Казахстане. Его слова приводит РИА Новости.