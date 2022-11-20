Кадыров обратился с угрозой к украинским военным

Националисты Украины, а именно солдаты 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил страны, которые расстреляли российских военнопленных в Макеевке, являются настоящими «приспешниками сатаны», заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, «выродки» не заслуживают даже плена. Политик посетовал на то, что убийцы выложили видео убийства в интернет. Кадыров выразил надежду на то, что «возмездие за совершенное преступление не заставит себя долго ждать».
Глава Чечни считает, что «они не заслуживают соблюдения каких-либо прав и общепринятых норм» и будет сделано «все возможное, чтобы эти псы ада получили по заслугам». Как отметил политик, мировое сообщество нарочно избегает огласки, поскольку «киевский режим в глазах людей должен выглядеть как демократический оазис на фоне плохой России».
В Сети появилась запись, на которой видно, как украинские военные расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов. Как заявили в Министерстве обороны РФ, ВСУ намеренно убили более десяти пленных россиян в Макеевке. ООН призвала к проведению расследований всех сообщений о нарушении прав человека и привлечению к ответственности виновных.