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23 часа назад

Кадыров обратился с угрозой к украинским военным

Елена Прошина

Националисты Украины, а именно солдаты 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил страны, которые расстреляли российских военнопленных в Макеевке, являются настоящими «приспешниками сатаны», заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров обратился с угрозой к украинским военным
Фото: ТАССТАСС

По его словам, «выродки» не заслуживают даже плена. Политик посетовал на то, что убийцы выложили видео убийства в интернет. Кадыров выразил надежду на то, что «возмездие за совершенное преступление не заставит себя долго ждать».

Глава Чечни считает, что «они не заслуживают соблюдения каких-либо прав и общепринятых норм» и будет сделано «все возможное, чтобы эти псы ада получили по заслугам». Как отметил политик, мировое сообщество нарочно избегает огласки, поскольку «киевский режим в глазах людей должен выглядеть как демократический оазис на фоне плохой России».

В Сети появилась запись, на которой видно, как украинские военные расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов. Как заявили в Министерстве обороны РФ, ВСУ намеренно убили более десяти пленных россиян в Макеевке. ООН призвала к проведению расследований всех сообщений о нарушении прав человека и привлечению к ответственности виновных.

Политика,Рамзан Кадыров,Минобороны России,ООН,
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