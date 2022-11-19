Миссия РФ направила генсеку ООН письмо о жестоком обращении Украины с пленными

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что РФ распространила письмо на имя генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша о новых фактах жестокого обращения Украины с российскими военнопленными. Об этом дипломат написал в своем Telegram-канале.

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«Сегодня мы распространили в качестве официального документа СБ и Генассамблеи письмо на имя генсекретаря ООН с информацией о новых свидетельствах жестокого обращения Украины с российскими военнопленными и призывом к Антониу Гутерришу добиться прекращения нарушений Киевом международного гуманитарного права», — сообщил Полянский.

Дипломат также подчеркнул, что постпредство РФ продолжит заострять внимание зарубежных коллег на преступлениях Украины в ходе заседаний СБ и ГА ООН.

Ранее совет по правам человека в России призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих вооруженных сил Украины и «воюющих на их стороне боевиков».

До этого в ООН призвали расследовать сообщения о расстреле российских военнопленных.