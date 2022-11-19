Российско-германский форум "Петербургский диалог" распустят

"Общее собрание членов "Петербургского диалога" по запросу правления принимает решение о проведении в первом квартале 2023 года еще одного внеочередного общего собрания членов, на котором должно быть принято решение о роспуске "Петербургского диалога", - приводит издание выдержки из письма, распространенного среди участников форума.

"Петербургский диалог" был создан с целью наладить долгосрочный и открытый обмен мнениями между политиками, деятелями науки и культуры, представителями деловых кругов и гражданского общества двух стран. Раз в году они собирались поочередно в Германии и России для обсуждения вопросов взаимодействия в самых разных сферах. В последний раз такое мероприятие состоялось около трех лет назад в Бонне. Работа велась сначала в пяти рабочих группах: "Политика и гражданское общество", "Экономика и бизнес", "Наука и образование", "Культура", "Средства массовой информации". В 2002 году к ним добавилась рабочая группа "Гражданское общество", в 2004-м - "Мастерская будущего", в 2007-м - "Церкви в Европе", в 2016-м - "Здравоохранение" и "Экологическая модернизация".