Кадыров предложил россиянам уезжать на фронт через Грозный

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил россиянам проходить военную подготовку для отправки в зону спецоперации в Грозном . С таким предложением он выступил в своем telegram-канале.

«Для тех, кто желает внести свой вклад в бескомпромиссную борьбу против сатанистов, открыта возможность записаться в ряды добровольцев. Желающие могут обратиться в мэрию Грозного», — написал Кадыров.

В этом же посте он заявил, что добровольцы стали «основной движущей силой» российской армии. Он отметил, что многие из них уезжают на фронт именно из Грозного.