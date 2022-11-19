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19 ноября

Кадыров предложил россиянам уезжать на фронт через Грозный

Ura.Ru

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил россиянам проходить военную подготовку для отправки в зону спецоперации в Грозном. С таким предложением он выступил в своем telegram-канале.

Кадыров предложил россиянам уезжать на фронт через Грозный
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для тех, кто желает внести свой вклад в бескомпромиссную борьбу против сатанистов, открыта возможность записаться в ряды добровольцев. Желающие могут обратиться в мэрию Грозного», — написал Кадыров.

В этом же посте он заявил, что добровольцы стали «основной движущей силой» российской армии. Он отметил, что многие из них уезжают на фронт именно из Грозного.

Политика,Рамзан Кадыров,
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