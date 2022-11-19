Медведев: мирные переговоры опасны для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет мирных переговоров, поскольку они опасны для него из-за националистов, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, Зеленский не может признать реалии распада Украины, чтобы начать переговоры.
«Ведь если не признать реалии распада Украины — бессмысленно садиться за стол. А признаешь – укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой. И которых он боится до обморока», — цитирует Медведева Общественная служба новостей.
Также Медведев назвал Зеленского «невротиком», от которого все устали в Европе и США.
«{Зеленский] постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием», — отметил Медведев.