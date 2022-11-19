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19 ноября

Медведев заявил, что мирные переговоры опасны для Зеленского

Газета.Ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет мирных переговоров, поскольку они опасны для него из-за националистов, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев: мирные переговоры опасны для Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Зеленский не может признать реалии распада Украины, чтобы начать переговоры.

«Ведь если не признать реалии распада Украины — бессмысленно садиться за стол. А признаешь – укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой. И которых он боится до обморока», — цитирует Медведева Общественная служба новостей.

Также Медведев назвал Зеленского «невротиком», от которого все устали в Европе и США.

«{Зеленский] постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием», — отметил Медведев.

Политика,Безопасность,Владимир Зеленский,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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