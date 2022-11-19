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19 ноября

В МИД назвали «беспрецедентным» отказ Польши допустить Лаврова к СМИД ОБСЕ

Илья Родин

В МИД РФ заявили, что делегацию России на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ возглавит постпред Александр Лукашевич. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что решение Польши, возглавляющей ОБСЕ в настоящее время, «отказать Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ в г.Лодзь 1-2 декабря с.г. беспрецедентно и провокационно».

По мнению дипломатов, решение несовместимо со статусом главы организации, в которой все страны-участники действуют в условиях полного равенства. Оно нарушает правила процедуры ОБСЕ и решения ее директивных органов.

Россию отказались пускать на заседание Совета глав МИД ОБСЕ

В МИД отметили, что Варшава в течение всего 2022 года «вместо укрепления ОБСЕ упоенно рушила еe основы», стимулировала опасные тенденции. В результате, Польша не только дискредитировала себя, но и нанесла непоправимый ущерб авторитету всей организации в целом.

В ведомстве уточнили, что российскую делегацию на мероприятии в Лодзи «возглавит постоянный представитель при ОБСЕ А.К.Лукашевич».

Политика,Видео,Александр Лукашевич,Сергей Лавров,МИД России,
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