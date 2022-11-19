Захарова увидела в идеях Борреля предпосылки к затяжному расколу Европы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова увидела в идеях главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, которые тот навязывает членам Евросоюза (ЕС), предпосылки с затяжному расколу Европы. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Захаровой, идеи Борреля не содержат ни намека на стратегическое видение ЕС на российском направлении.
«Не предлагается никаких рецептов для решения накопившихся проблем. Будто Россия или Евросоюз как географические и цивилизационные соседи могут куда-то деться друг от друга», — заявила представитель МИД, комментируя предложения Борреля по общим подходам ЕС к отношениям с Россией на фоне украинского кризиса.