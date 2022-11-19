Захарова увидела в идеях Борреля предпосылки к затяжному расколу Европы

«Не предлагается никаких рецептов для решения накопившихся проблем. Будто Россия или Евросоюз как географические и цивилизационные соседи могут куда-то деться друг от друга», — заявила представитель МИД, комментируя предложения Борреля по общим подходам ЕС к отношениям с Россией на фоне украинского кризиса.