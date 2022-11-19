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19 ноября

Захарова увидела в идеях Борреля предпосылки к затяжному расколу Европы

Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова увидела в идеях главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, которые тот навязывает членам Евросоюза (ЕС), предпосылки с затяжному расколу Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова увидела в идеях Борреля предпосылки к затяжному расколу Европы
Фото: 

По словам Захаровой, идеи Борреля не содержат ни намека на стратегическое видение ЕС на российском направлении.

«Не предлагается никаких рецептов для решения накопившихся проблем. Будто Россия или Евросоюз как географические и цивилизационные соседи могут куда-то деться друг от друга», — заявила представитель МИД, комментируя предложения Борреля по общим подходам ЕС к отношениям с Россией на фоне украинского кризиса.

Политика,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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