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19 ноября

Антонов заявил о нежелании США разрывать двусторонние отношения с Россией

Lenta.ru

Россия не видит со стороны США желания разрывать двусторонние отношения, а также надеется на скорое назначение посла и начало работы посольства в Москве в полную силу. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.

Антонов заявил о нежелании США разрывать двусторонние отношения с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы исходим из того, что прерывать контакты не надо, не надо дипломатические отношения рвать. Я считаю, что это было бы неправильное решение, и, на мой взгляд, у американской стороны желания прерывать отношения между двумя нашими странами нет. Мы надеемся, что в скором будущем будет утвержден посол американский в России и американское посольство будет работать в полную силу», — отметил дипломат.

Ранее президент США Джо Байден предложил на должность посла в России кадровую сотрудницу госдепартамента Линн Трейси — ее кандидатуру глава государства направил на рассмотрение сената конгресса Соединенных Штатов.

В России такое решение одобрили. В МИД заявили, что понимают, как работать с Трейси в случае ее назначения на должность после США, так как поскольку ранее она уже работала в стране.

Политика,Линн Трейси,Анатолий Антонов,Джозеф Байден,Госдеп США,
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