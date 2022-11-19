Антонов заявил о нежелании США разрывать двусторонние отношения с Россией

«Мы исходим из того, что прерывать контакты не надо, не надо дипломатические отношения рвать. Я считаю, что это было бы неправильное решение, и, на мой взгляд, у американской стороны желания прерывать отношения между двумя нашими странами нет. Мы надеемся, что в скором будущем будет утвержден посол американский в России и американское посольство будет работать в полную силу», — отметил дипломат.