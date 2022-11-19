В Китае указали на последствия тесного сотрудничества Путина с Си Цзиньпином

Сотрудничество президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина представляет опасность для западных государств и может оказать влияние на международную систему безопасности. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на китайскую газету South China Morning Post.
Как говорится в публикации, Россия в случае победы над Украиной может внести существенные изменения в систему безопасности Европы и при этом отвлечь внимание западных государств от растущего влияния Китая в Евразии и Индо-тихоокеанском регионе. При таком раскладе Западу придется бороться на двух фронтах: новый европейский блок из России и Белоруссии и укрепившаяся позиция Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
«С точки зрения США и Европы такой сценарий — хуже некуда», — считает South China Morning Post.
Кроме того, авторы публикации обратили внимание на распространение ядерного оружия между Китаем и Россией, которое может в значительной степени повлиять на интересы Европейского союза и США. Газета South China Morning Post выразила уверенность, что двустороннее сотрудничество Москвы и Пекина способно доставить Западу большие неприятности и стать проблемой для их политики.