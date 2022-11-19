В Китае указали на последствия тесного сотрудничества Путина с Си Цзиньпином

Сотрудничество президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина представляет опасность для западных государств и может оказать влияние на международную систему безопасности. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на китайскую газету South China Morning Post.

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Как говорится в публикации, Россия в случае победы над Украиной может внести существенные изменения в систему безопасности Европы и при этом отвлечь внимание западных государств от растущего влияния Китая в Евразии и Индо-тихоокеанском регионе. При таком раскладе Западу придется бороться на двух фронтах: новый европейский блок из России и Белоруссии и укрепившаяся позиция Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

«С точки зрения США и Европы такой сценарий — хуже некуда», — считает South China Morning Post.