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19 ноября

В МИД ответили на призыв в США забрать у России остров Врангеля

ТК «Звезда»иещё 16

Принадлежность России острова Врангеля, который в США предложили отобрать, неоспорима, такие предложения делаются ради самопиара. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Россия ответила США на угрозу забрать остров Врангеля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Наша страна имеет в отношении этой северной территории и прибрежных вод полный суверенитет. Предложения же "вскрыть" данную объективную реальность, чего требуют отдельные маргинальные личности, носят провокационный характер и делаются исключительно в целях собственного пиара или эпатажа», - заявил Корчунов в беседе с РИА Новости.

Почему США считают остров Врангеля своей территорией

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что официальная Москва решительно ответит, если Вашингтон рискнет всерьез предъявить территориальные претензии на остров Врангеля.

«Не думаем, что власти в Вашингтоне рискнут на сколь-нибудь серьезном уровне поставить территориальный вопрос в привязке к российско-американской границе. Ответ с нашей стороны будет незамедлительным», - добавил дипломат.

О том, что США должны забрать у России остров Врангеля ранее сообщил Томас Дэнс, написавший статью для издания The Wall Street Journal. Он считает, что на острове располагается российская военная база, которая якобы может представлять угрозу для американского суверенитета.

Политика,Николай Корчунов,МИД России,
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