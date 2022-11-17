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55 минут назад

Посол в Сербии предостерег от чтения нотаций России

Илья Родин

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко порекомендовал коллегам из Великобритании, Польши и Канады работать исключительно в рамках своих полномочий и не пытаться читать нотации Москве. Об этом пишет ТАСС.

Посол в Сербии предостерег от чтения нотаций России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее послы Канады, Польши и Великобритании Джайлс Норман, Рафал Перл и Шан Маклеод опубликовали в региональных СМИ статью. В ней они призвали всех, кому небезразлично будущее народов Украины и России сделать все, чтобы «Кремль изменил свой курс».

Кроме того, дипломаты заявили, что на репутации России может остаться «темное пятно».

Боцан-Харченко подчеркнул, что никто не наделял этих дипломатов «правом читать нотации россиянам». Он добавил, что им следует вернуться в лоно реальности, заниматься делами в рамках своих полномочий.

По его оценке, авторы публикации не обладают необходимыми знаниями в тех областях, о которых пишут. В частности, не имеют сведений о подготовке и оснащенности ВС РФ.

Боцан-Харченко, кроме того, посоветовал коллегам найти в себе «мудрость, доверие и память». В частности, вспомнить о бомбежках Сербии в 1999 году.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что не Москва никому не позволит читать себе нотации.

Политика,Сергей Андреев,Верховный суд,
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