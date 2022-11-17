Посол в Сербии предостерег от чтения нотаций России

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко порекомендовал коллегам из Великобритании, Польши и Канады работать исключительно в рамках своих полномочий и не пытаться читать нотации Москве. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что ранее послы Канады, Польши и Великобритании Джайлс Норман, Рафал Перл и Шан Маклеод опубликовали в региональных СМИ статью. В ней они призвали всех, кому небезразлично будущее народов Украины и России сделать все, чтобы «Кремль изменил свой курс».
Кроме того, дипломаты заявили, что на репутации России может остаться «темное пятно».
Боцан-Харченко подчеркнул, что никто не наделял этих дипломатов «правом читать нотации россиянам». Он добавил, что им следует вернуться в лоно реальности, заниматься делами в рамках своих полномочий.
По его оценке, авторы публикации не обладают необходимыми знаниями в тех областях, о которых пишут. В частности, не имеют сведений о подготовке и оснащенности ВС РФ.
Боцан-Харченко, кроме того, посоветовал коллегам найти в себе «мудрость, доверие и память». В частности, вспомнить о бомбежках Сербии в 1999 году.
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что не Москва никому не позволит читать себе нотации.