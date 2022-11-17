В МИД РФ прокомментировали решение суд Гааги по делу MH-17

В МИД РФ заявили, что суд Гааги «пренебрег принципами беспристрастного правосудия» во время расследования дела о крушении малайзийского Boeing MH-17 в 2014 году. Об этом сообщается на сайте МИД.

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Как считают в МИД, суд нанес «серьезный репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов». По мнению ведомства, в основе дела лежал «политический заказ».

Ранее суд в Гааге заявил, что разбирательство по делу о крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) в 2014 году на Украине в первой инстанции закончено. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Апелляцию на решение суда можно подать в течение 14 дней, уточнил судья.

17 ноября в судебном комплексе Схипхол стартовало заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого был зачитан вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing.