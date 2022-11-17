В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
57 минут назад

Сунак заявил о невозможности исключения России из G20

Елена Прошина

Россию, несмотря на призывы некоторых западных политиков, нельзя исключить из «Большой двадцатки» (G20), заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Об этом пишет РИА «Новости».

Сунак заявил о невозможности исключения России из G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сунак рассказал во время выступления перед британскими парламентариями, что G20 существенно отличается от G7. И исключить Россию из организации также, как это было сделано в G7, невозможно.

«G20 отличается от G7. Это более широкая группа стран, которая работает по принципу консенсуса», - подчеркнул Сунак.

Украина захотела исключить Россию из G20

Премьер добавил, что в настоящее время Соединенное Королевство ведет тесную работу вместе с партнерами по G20. Основной задачей является передача четкого сигнала мировому сообществу о том, что угрозы применения ядерного оружия недопустимы, сообщает ТАСС.

По оценке Сунака, Москва «ясно услышала этот посыл».

Политика,Риши Сунак,
59
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители