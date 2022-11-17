Сунак заявил о невозможности исключения России из G20

Россию, несмотря на призывы некоторых западных политиков, нельзя исключить из «Большой двадцатки» (G20), заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Об этом пишет РИА «Новости».

Сунак рассказал во время выступления перед британскими парламентариями, что G20 существенно отличается от G7. И исключить Россию из организации также, как это было сделано в G7, невозможно.

«G20 отличается от G7. Это более широкая группа стран, которая работает по принципу консенсуса», - подчеркнул Сунак.

Премьер добавил, что в настоящее время Соединенное Королевство ведет тесную работу вместе с партнерами по G20. Основной задачей является передача четкого сигнала мировому сообществу о том, что угрозы применения ядерного оружия недопустимы, сообщает ТАСС.