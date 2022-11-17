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25 минут назад

В Кремле напомнили первопричину спецоперации

Алиса Селезнёва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что первопричиной спецоперации на Украине стал отказ США учитывать опасения России по нацбезопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле напомнили первопричину спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Песков прокомментировал заявления США о виновных в падении ракеты в Польше.

В Белом доме заявили, что украинская С-300 не сработала бы, если бы не ракетный удар России, напомнил Песков.

«Если следовать этой логике, <…> если бы не было совершенно полного нежелания США, Североатлантического альянса учитывать озабоченности России и нежелания обсуждать с Россией проекты договоров, которые были нами составлены и переданы, то тогда не было бы необходимости и в специальной военной операции», - сказал он.

По словам Пескова, спецоперации не было бы, если бы Запад «одернул» Украину. Он подчеркнул, что США и НАТО могли дать гарантии, что Украина «не будет устраивать очередной сеанс гражданской войны» и нападать на собственное население.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что план спецоперации не подлежит корректировке. Основной целью России он назвал освобождение Донбасса.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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