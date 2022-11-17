В Кремле напомнили первопричину спецоперации

«Если следовать этой логике, <…> если бы не было совершенно полного нежелания США, Североатлантического альянса учитывать озабоченности России и нежелания обсуждать с Россией проекты договоров, которые были нами составлены и переданы, то тогда не было бы необходимости и в специальной военной операции», - сказал он.