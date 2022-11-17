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47 минут назад

В Кремле оценили идею публичных переговоров с Украиной

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призыв Украины к публичным переговорам говорит о ее нежелании их вести. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле оценили идею публичных переговоров с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит провести публичные переговоры с Россией.

Он подчеркнул, что Киев не хочет иметь с РФ «каких-либо отношений за кулисами».

При этом в начале октября Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ.

«Трудно себе представить вообще публичные переговоры... Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени. Но однозначно одно - украинская сторона не хочет никаких переговоров», - так прокомментировал заявления Зеленского Песков.

Он отметил, что у украинских властей «семь пятниц на неделе». Песков напомнил, что сначала Киев вел переговоры, затем отказался от них, позже принял закон, запрещающий «вести какие бы то ни было переговоры», а теперь говорит о публичных переговорах.

«Специальная военная операция продолжается и ее цели должны быть достигнуты», - подчеркнул он.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,
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