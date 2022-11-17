В МИД прокомментировали переговоры Нарышкина с главой ЦРУ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что встреча глав ЦРУ и российской Службы внешней разведки (СВР) была инициирована США. Об этом он рассказал в интервью RTVI.

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Переговоры главы СВР Сергея Нарышкина и директора ЦРУ Уильяма Бернса прошли в Анкаре в середине ноября.

СМИ сообщали, что они обсуждали вопросы, связанные с задержанными в РФ гражданами США и ядерной угрозой. По данным CNN, Бернс говорил о «последствиях применения ядерного оружия и рисках эскалации стратегической стабильности», украинский кризис на переговорах не затрагивали.

Рябков заявил, что встречу провели по просьбе США. Он отметил, что предстоят контакты с американцами и «по другим линиям». В ноябре-декабре в Каире пройдут переговоры по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Диалог идет, но он не носит системного характера. <…> Есть посольства, есть телефоны, вопросов много. Будем работать в этом формате», - подчеркнул дипломат.

Рябков рассказал, что Москва и Вашингтон периодически созваниваются «на соответствующих уровнях» и обмениваются нотами. Недостатка в каналах коммуникации в России не ощущают.

По мнению замглавы МИД, сохранение отношений между РФ и США «зависит целиком и полностью от того выбора, который делают в Вашингтоне».

«Я ничего заранее не исключаю, но это не наш путь и не наш ход. <…> В наших интересах не разрывать дипломатические отношения с США. Коммуникация нужна, диалог нужен», - сказал он.

В то же время Рябков назвал беспрецедентным уровень русофобии в США.