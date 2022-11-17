В МИД заявили об автоматическом продлении зерновой сделки

Зерновая сделка будет продлена на 120 дней в прежнем формате. Как сообщили в МИД РФ, сделка предусматривает автоматическое продление при отсутствии возражений сторон.

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"Таких возражений не поступило", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте российского дипведомства.

"Российская сторона также допускает техническую пролонгацию черноморской инициативы без каких-либо изменений по срокам и охвату. В Москве четко и откровенно подчеркивали и продолжают подчеркивать взаимоувязанный пакетный характер договоренностей по украинскому продовольствию и эффективному выполнению российско-ооновского меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта", - указали в министерстве.

Любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться, отметили в МИД РФ.

"Должно быть также абсолютно ясно, что любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться", - указали в министерстве.