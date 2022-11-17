Слуцкий назвал бредом заявление об ответственности РФ за падение ракеты в Польше

Выводы Совета национальной безопасности США об ответственности России за ракетный инцидент, вне зависимости от результатов расследования, находятся за гранью здравого смысла. Об этом сказал глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий на пресс-подходе перед пленарным заседанием Госдумы 17 ноября.

Фото: ТАСС ТАСС

Ракета упала в селе Пшеводув на востоке Польши недалеко от границы с Украиной вечером 15 ноября. В результате взрыва погибли два человека. Опубликованные фотографии обломков ракеты, упавшей в Польше, идентифицированы российскими специалистами как элементы украинской C-300, заявили в Минобороны. США возложили на Россию ответственность за падение ракеты в Польше вне зависимости от результатов расследования инцидента, сообщила официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон. Ее письменное заявление распространила американская администрация, сообщило РИА «Новости» 16 ноября.

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«…Совет нацбезопасности США высказался о том, чтобы вне зависимости от итогов расследования ракету, упавшую на территории Люблинского воеводства в Польше, считать российской… Абсолютный бред, вывихнутый, необоснованный и недостойный Соединенных Штатов Америки. Это просто уже находится за гранью здравого смысла не только в политическом, но и в медицинском, наверное, ключе», — сказал Слуцкий.

Если расследование покажет, что ракета происходит из Украины, а ее будут все равно позиционировать, несмотря ни что, российской, — «это из той же логики, если ее позиционировать как марсианскую и так далее», считает депутат. И все же если эту логику продолжать, то, наверное, она «сыграет» на Россию, уверен Слуцкий. «Будет очевидно, с какими геостратегическими оппонентами, стоящими за киевским режимом, мы имеем дело. И почему мы были вынуждены начать в конце февраля специальную военную операцию», — сказал Слуцкий.