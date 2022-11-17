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40 минут назад

В МИД РФ пообещали не «рубить» зерновую сделку

Лера Букина

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил об отсутствии у России планов «рубить» зерновую сделку, передает ТАСС.

В МИД РФ пообещали не «рубить» зерновую сделку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что российская сторона уже подавала сигналы об этом.

«Что произошло, была ли она продлена, - не могу сказать», - указал Панкин.

Дипломат отметил готовность страны продлевать сделку в случае отсутствия дополнительных условий в отношении российской стороны и выполнения обеих частей пакетной договоренности.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков проинформировал о продлении «зерновой сделки» на 120 дней. Он подчеркнул, что данное решение приняли сегодня в Стамбуле. Напомним, что срок данной сделки истекает 19 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил тот факт, что сделка продлевается на 120 дней. При этом источник РИА Новости заявил, что окончательного решения по поводу продления сделки стороны не приняли. По его словам, переговоры все еще ведутся.

Зерновую сделку представители ряда стран подписали в июле. Речь идет о России, Турции, Украине и ООН. Сделка подразумевает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле отвечает за согласование движения судов.

Политика,Владимир Зеленский,Александр Панкин,МИД России,ООН,
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