В МИД РФ пообещали не «рубить» зерновую сделку

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил об отсутствии у России планов «рубить» зерновую сделку, передает ТАСС.

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Он подчеркнул, что российская сторона уже подавала сигналы об этом.

«Что произошло, была ли она продлена, - не могу сказать», - указал Панкин.

Дипломат отметил готовность страны продлевать сделку в случае отсутствия дополнительных условий в отношении российской стороны и выполнения обеих частей пакетной договоренности.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков проинформировал о продлении «зерновой сделки» на 120 дней. Он подчеркнул, что данное решение приняли сегодня в Стамбуле. Напомним, что срок данной сделки истекает 19 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил тот факт, что сделка продлевается на 120 дней. При этом источник РИА Новости заявил, что окончательного решения по поводу продления сделки стороны не приняли. По его словам, переговоры все еще ведутся.