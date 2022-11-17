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33 минуты назад

В СФ оценили слова американского генерала о неспособности ВСУ «выбить» ВС России

Lenta.ru

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал абсурдными предположения председателя комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли о возможном уходе России из Крыма. Об этом пишет РИА Новости.

Цеков: "Россия никогда не уйдет из Крыма"
Фото: ТАССТАСС

По словам парламентария, полуостров навсегда останется российским.

«Пусть даже не надеются и оставят свои абсурдные предположения. Россия никогда не уйдет из Крыма», — прокомментировал Цеков.

Ранее американский генерал Марк Милли оценил способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) победить российскую армию в ближайшее время. «Выбить русских физически с Украины — очень трудная задача. И этого не случится в следующие пару недель, если российская армия не потерпит полного краха, что маловероятно», — уточнил он.

16 ноября Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине на 90 дней. Меры будут действовать до 19 февраля 2023 года.

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