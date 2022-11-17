Цеков: "Россия никогда не уйдет из Крыма"

«Пусть даже не надеются и оставят свои абсурдные предположения. Россия никогда не уйдет из Крыма», — прокомментировал Цеков .

Ранее американский генерал Марк Милли оценил способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) победить российскую армию в ближайшее время. «Выбить русских физически с Украины — очень трудная задача. И этого не случится в следующие пару недель, если российская армия не потерпит полного краха, что маловероятно», — уточнил он.