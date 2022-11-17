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10 минут назад

Захарова спросила главу MI5 о количестве британских шпионов в мире

Lenta.ruиещё 2

Официальный представитель МИД России Мария Захарова спросила главу контрразведки Соединенного Королевства MI5 Кена Маккалума о количестве британских шпионов в мире. Дипломат высказалась в своем Telegram-канале.

Захарова задала провокационный вопрос главе MI5
Фото: ТАССТАСС

Дипломат ответила на заявление главы контрразведки о высланных из стран Европейского союза (ЕС) российских «шпионах».

«И британская пресса же никогда не спросит Маккалума, сколько британских шпионов разбросано по миру. Не интересно? Или знают, что с ними потом сделают?» — отметила она.

Захарова также поинтересовалась, сколько британских шпионов работало в посольстве королевства в России до 2022 года и сколько из них продолжают там работать.

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«Как думаете, сможет посол Британии в Москве порассуждать на эту тему так же открыто, как ее старший брат Маккалум?» — сыронизировала она.

Ранее Маккалум заявил, что высылка российских дипломатов из стран Европы является самым значительным стратегическим ударом для разведки России с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, удалось депортировать около 600 российских дипломатов, из которых 400, по мнению MI5, являются шпионами.

Политика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,ЕС,
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