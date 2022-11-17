Захарова задала провокационный вопрос главе MI5

Официальный представитель МИД России Мария Захарова спросила главу контрразведки Соединенного Королевства MI5 Кена Маккалума о количестве британских шпионов в мире. Дипломат высказалась в своем Telegram-канале.

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Дипломат ответила на заявление главы контрразведки о высланных из стран Европейского союза (ЕС) российских «шпионах».

«И британская пресса же никогда не спросит Маккалума, сколько британских шпионов разбросано по миру. Не интересно? Или знают, что с ними потом сделают?» — отметила она.

Захарова также поинтересовалась, сколько британских шпионов работало в посольстве королевства в России до 2022 года и сколько из них продолжают там работать.

«Как думаете, сможет посол Британии в Москве порассуждать на эту тему так же открыто, как ее старший брат Маккалум?» — сыронизировала она.