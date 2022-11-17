Захарова задала провокационный вопрос главе MI5

Официальный представитель МИД России Мария Захарова спросила главу контрразведки Соединенного Королевства MI5 Кена Маккалума о количестве британских шпионов в мире. Дипломат высказалась в своем Telegram-канале.
Дипломат ответила на заявление главы контрразведки о высланных из стран Европейского союза (ЕС) российских «шпионах».
«И британская пресса же никогда не спросит Маккалума, сколько британских шпионов разбросано по миру. Не интересно? Или знают, что с ними потом сделают?» — отметила она.
Захарова также поинтересовалась, сколько британских шпионов работало в посольстве королевства в России до 2022 года и сколько из них продолжают там работать.
«Как думаете, сможет посол Британии в Москве порассуждать на эту тему так же открыто, как ее старший брат Маккалум?» — сыронизировала она.
Ранее Маккалум заявил, что высылка российских дипломатов из стран Европы является самым значительным стратегическим ударом для разведки России с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, удалось депортировать около 600 российских дипломатов, из которых 400, по мнению MI5, являются шпионами.