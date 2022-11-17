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1 час назад

В МИД отреагировали на обвинения в поставках Ираном беспилотников

Елена Прошина

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин назвал безосновательными обвинения Запада в том, что Иран якобы поставляет России беспилотники. По его словам, этими вбросами пытаются оправдать незаконные поставки вооружений Киеву. Об этом пишет РИА Новости.

В МИД отреагировали на обвинения в поставках Ираном беспилотников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вдохновители и соавторы политически ангажированных вбросов о якобы имевших место поставках беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию в глубине души сами понимают всю безнадежность своих усилий. Подобными действиями они совершенно дискредитируют себя как добросовестных участников СВПД», - сказал Вершинин.

Он добавил, что Москва разделяет мнение Ирана на этот счет, что обвинения в экспорте иранского оружия в Россию являются безосновательными и выдвигаются теми, кто пытается оправдать свои незаконные поставки вооружений Украине.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники еще за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Однако Запад утверждает, что Иран и сейчас поставляет летательные аппараты.

Политика,Сергей Вершинин,МИД России,
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