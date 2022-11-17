В МИД отреагировали на обвинения в поставках Ираном беспилотников

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин назвал безосновательными обвинения Запада в том, что Иран якобы поставляет России беспилотники. По его словам, этими вбросами пытаются оправдать незаконные поставки вооружений Киеву. Об этом пишет РИА Новости.

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«Вдохновители и соавторы политически ангажированных вбросов о якобы имевших место поставках беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию в глубине души сами понимают всю безнадежность своих усилий. Подобными действиями они совершенно дискредитируют себя как добросовестных участников СВПД», - сказал Вершинин.

Он добавил, что Москва разделяет мнение Ирана на этот счет, что обвинения в экспорте иранского оружия в Россию являются безосновательными и выдвигаются теми, кто пытается оправдать свои незаконные поставки вооружений Украине.