В среду в МИД РФ вызвали польского посла и распространили комментарий ведомства по ситуации с ракетами, упавшими накануне в селе Пшеводув на с Украиной, в результате чего погибли два человека. США, Германия и Итграницеалия возложили ответственность за произошедшее на Россию. Президент Украины Владимир Зеленский призвал допустить Киев к участию в расследовании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Публичная реакция ряда стран НАТО на "ракетный инцидент" в Польше возмутительна, "зарубежные СМИ растиражировали ложные утверждения, что виновником может быть Россия" - с таким заявлением в среду, 16 ноября, выступил МИД РФ.

"В связи с падением 15 ноября 2022 года на территории Польши недалеко от польско-украинской границы двух ракет Министерством обороны РФ без промедления были даны исчерпывающие разъяснения о непричастности вооруженных сил нашей страны к этому инциденту. Несмотря на это, фиксируем возмутительную публичную реакцию на происшествие в целом ряде стран НАТО, СМИ, которые в унисон без желания разобраться в ситуации поспешили растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия. Проведены т.н. "консультации" западных структур, породившие новую волну бездоказательных обвинений, которые однако быстро пошли на спад. Усматриваем в этой вакханалии умышленные действия, предпринимаемые в рамках проводимой на Западе на системной основе антироссийской кампании вокруг Украины. При этом обращает на себя особое внимание, с какой оперативностью обвинения в адрес России начали выдвигать представители киевского режима. Похоже, что власти в Киеве всячески используют любую возможность для обвинений России и попыток консолидации западной поддержки на фоне того, что режим Зеленского, похоже, утомил их покровителей. Тем более, что предварительные данные об этом инциденте указывают на Украину. Уверены, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат эту провокацию", - говорится в тексте, опубликованном на сайте ведомства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова позднее написала в своем Telegram-канале, что польский посол Кшиштоф Краевский был вызван на Смоленскую площадь.

Напомним, накануне польское радио ZET проинформировало, что в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. 15 ноября территория Украины подверглась массированным обстрелам со стороны ВС РФ - в том числе сообщалось о взрывах и во Львовской области, которая граничит с Польшей.

По словам польского президента Анджея Дуды, это не было преднамеренным нападением на его страну, передает ТАСС. Как выяснили в Варшаве, вероятнее всего, ракета зенитного комплекса типа С-300 производства 1970-х годов была использована украинскими силами ПРО/ПВО.

Ранее о том, что "в Польше упали не российские крылатые ракеты, а украинские, выпущенные из ЗРК С-300", заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, заключение специалистов было сделано по снимкам, на которых запечатлены обломки ракет.

В среду телекомпания CNN со ссылкой на источник сообщила: украинские военные якобы подтвердили, что пытались перехватить ракету неподалеку от места происшествия и примерно в то же время, когда произошел инцидент на территории Польши. Эта информация "послужила составлению оценки инцидента со стороны США", утверждает телеканал.

"Виновата все равно Россия"

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что произошедшее необходимо внимательно расследовать.

"Ведь если части оружия, используемого в этой войне, попадают на нашу территорию и приводят к разрушениям, нам стоит этим обеспокоиться. Германии неважно, чья ракета упала в Польше, в любом случае виновата Россия, потому что напала на Украину", — сказал он в интервью Die Welt.

О том, что ответственность за инцидент с упавшей в Польше ракетой лежит на России, заявила и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Россия систематически уничтожает украинскую гражданскую инфраструктуру в нарушение международного права, и тот факт, что бомбардировки на границе могут поразить польскую территорию, хорошо известен русским, и они, по-видимому, захотели прибегнуть к этому риску", — цитирует ее РИА Новости.

США также возлагают ответственность на РФ вне зависимости от результатов расследования инцидента, сообщила официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон: "Какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что стороной, которая в конечном счете несет ответственность за данный трагический инцидент, является Россия, обстрелявшая Украину ракетами, специально предназначенными для поражения гражданской инфраструктуры", — сказала она, добавив, что Украина "имела и имеет право на самооборону".

По ее словам, в Вашингтоне полностью доверяют проводимому Варшавой расследованию и "не собираются опережать события, вынося оценки до окончания сбора всей необходимой информации".

В российском МИДе уже отреагировали на это заявление Белого дома. "Правительство США плевать хотело на результаты расследования. Так откровенно Белый дом об этом никогда не говорил.