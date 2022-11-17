Российская делегация прибыла на форум АТЭС

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, возглавляющий российскую делегацию на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), прибыл в четверг в Бангкок, передает корреспондент ТАСС.
Помимо Белоусова в состав российской делегации вошли замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев, замглавы МИД РФ Александр Панкин, посол России в Таиланде Евгений Томихин, посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский, председатель наблюдательного совета ООО "Компания "Базовый элемент" Олег Дерипаска, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава ВТБ Андрей Костин.
Форум АТЭС пройдет в Бангкоке 18-19 ноября. На 17 ноября запланированы министерские встречи.
В состав АТЭС входит 21 экономика: 19 стран (Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония) и две территории КНР - Гонконг и Тайвань.