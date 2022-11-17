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18 минут назад

Российская делегация прибыла на форум АТЭС

ТАСС

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, возглавляющий российскую делегацию на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), прибыл в четверг в Бангкок, передает корреспондент ТАСС.

Российская делегация прибыла на форум АТЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помимо Белоусова в состав российской делегации вошли замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев, замглавы МИД РФ Александр Панкин, посол России в Таиланде Евгений Томихин, посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский, председатель наблюдательного совета ООО "Компания "Базовый элемент" Олег Дерипаска, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава ВТБ Андрей Костин.

Форум АТЭС пройдет в Бангкоке 18-19 ноября. На 17 ноября запланированы министерские встречи.

В состав АТЭС входит 21 экономика: 19 стран (Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония) и две территории КНР - Гонконг и Тайвань.

Политика,Кирилл Барский,Владимир Ильичев,Андрей Костин,Александр Панкин,Кирилл Дмитриев,Олег Дерипаска,Андрей Белоусов,МИД России,АТЭС,Российский фонд прямых инвестиций,Банк ВТБ,Минэкономразвития,
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