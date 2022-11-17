Песков озвучил реальную причину "ракетного инцидента" в Польше

Первопричиной ситуации с ударом ракет по границе Польши и Украины являются действия НАТО и США. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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Таким образом он прокомментировал заявление Вашингтона о том, что Москва ответственна за ракетный удар по Люблинскому воеводству на границе с Украиной.

Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого Дома Эдриенн Уотсон отметила, что кто бы на самом деле не запустил ракеты в сторону границы Польши и Украины, ответственность за инцидент несет Россия.

Песков заявил, что представители США говорят в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого». Он выразил уверенность, что именно действия НАТО и США привели к подобному результату.