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32 минуты назад

Песков озвучил реальную причину "ракетного инцидента" в Польше

Елена Прошина

Первопричиной ситуации с ударом ракет по границе Польши и Украины являются действия НАТО и США. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков озвучил реальную причину "ракетного инцидента" в Польше
Фото: ТАССТАСС

Таким образом он прокомментировал заявление Вашингтона о том, что Москва ответственна за ракетный удар по Люблинскому воеводству на границе с Украиной.

Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого Дома Эдриенн Уотсон отметила, что кто бы на самом деле не запустил ракеты в сторону границы Польши и Украины, ответственность за инцидент несет Россия.

Песков заявил, что представители США говорят в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого». Он выразил уверенность, что именно действия НАТО и США привели к подобному результату.

Ранее сообщалось, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате происшествия погибли два человека.

Политика,Дмитрий Песков,НАТО,
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