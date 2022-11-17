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20 минут назад

Путин поддержал предложение по расширению внесудебного банкротства

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минэкономразвития по расширению внесудебного банкротства и призвал уделить особое внимание пенсионерам и семьям с детьми, передает РИА Новости.

Путин поддержал предложение по расширению внесудебного банкротства
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАССпресс-служба президента РФ/ТАСС

Инициатива ведомства предполагает распространение процедуры на пенсионеров и на граждан, в отношении которых более семи лет осуществляется принудительное взыскание. Также было предложено расширить диапазон долга, минимальную планку понизить с 50 до 25 тысяч рублей, а максимальную поднять с 500 тысяч до одного миллиона.

«Согласен полностью и прошу вас, действительно, уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам. И ваши предложения — увеличить верхнюю планку, понизить — нижнюю, сроки сократить. Тоже поддерживаю полностью», — сказал Путин главе Минэкономразвития МаксМаксиму Решетникову в ходе совещания с членами правительства.

Ранее президент России потребовал запретить банкам «пить кровь» из пенсионеров. Он заявил, что практику финансовых учреждений, в рамках которой они выдают небольшие кредиты, а затем взыскивают с них долги, следует прекратить.

Политика,Максим Решетников,Владимир Путин,Минэкономразвития,
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