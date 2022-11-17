Путин поддержал предложение по расширению внесудебного банкротства

Инициатива ведомства предполагает распространение процедуры на пенсионеров и на граждан, в отношении которых более семи лет осуществляется принудительное взыскание. Также было предложено расширить диапазон долга, минимальную планку понизить с 50 до 25 тысяч рублей, а максимальную поднять с 500 тысяч до одного миллиона.