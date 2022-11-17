В России рассказали о дурной славе ПВО Украины

Небензя рассказал, что ПВО Украины обладают «устойчивой дурной славой» минимум с октября 2001 года, когда над Черным морем во время военных учений был сбит российский гражданский самолет, летевший из Тель-Авива в Новосибирск. Кроме того, он обвинил системы Киева в систематических ударах по жилым домам в течение последних месяцев.