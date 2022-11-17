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29 минут назад

В России рассказали о дурной славе ПВО Украины

Lenta.ru

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины регулярно попадают по жилым домам. Его слова приводит РИА Новости.

В России рассказали о дурной славе ПВО Украины
Фото: ТАССТАСС

Небензя рассказал, что ПВО Украины обладают «устойчивой дурной славой» минимум с октября 2001 года, когда над Черным морем во время военных учений был сбит российский гражданский самолет, летевший из Тель-Авива в Новосибирск. Кроме того, он обвинил системы Киева в систематических ударах по жилым домам в течение последних месяцев.

«Их неуклюже пытаются выдать за последствия российских ударов, наносимых высокоточным оружием по военным объектам и критической инфраструктуре, и умалчивая при этом, что в случае попадания такого оружия от жилых домов не осталось бы и следа», — отметил российский постпред.

Ранее Небензя заявил, что Украина превратилась в полигон для испытаний западного оружия. По его мнению, западные поставки Киеву вооружений делают страны вовлеченными в конфликт.

Политика,Василий Небензя,ООН,
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