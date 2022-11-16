Кадыров прокомментировал объявление его в розыск на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на объявление его в розыск на Украине.

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"Господа СБУшники, я сам приеду и накажу вас за все ваши преступные дела", – отметил он в видеообращении на своем телеграм-канале.

Он заметил, что Служба безопасности Украины никак не может найти его, хотя он продолжает находиться в Грозном. Чеченский лидер предложил украинской стороне назвать время и место встречи.