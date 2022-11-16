Медведев прокомментировал высказывания властей Украины по «ракетному скандалу»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале с юмором прокомментировал эмоциональные высказывания официальных лиц Украины по «ракетному инциденту».

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Медведев пояснил, что в этом вопросе ему «не дает покоя» мысль о том, какой могла бы быть реакция Киева на попадание ракеты по Капитолию в США.

В особенности, его интересует то, как на Украине интерпретировали бы это событие - провозгласили бы удар победой или все же сочли поражением.

«Вот что не даёт покоя. Если бы украинская зенитная ракета попала прямо в Капитолий – это была бы зрада или перемога?», - спросил Медведев.