В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
26 минут назад

Медведев прокомментировал высказывания властей Украины по «ракетному скандалу»

Илья Родин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале с юмором прокомментировал эмоциональные высказывания официальных лиц Украины по «ракетному инциденту».

Медведев прокомментировал высказывания властей Украины по «ракетному скандалу»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медведев пояснил, что в этом вопросе ему «не дает покоя» мысль о том, какой могла бы быть реакция Киева на попадание ракеты по Капитолию в США.

Медведев назвал единственную гарантию от мирового конфликта

В особенности, его интересует то, как на Украине интерпретировали бы это событие - провозгласили бы удар победой или все же сочли поражением.

«Вот что не даёт покоя. Если бы украинская зенитная ракета попала прямо в Капитолий – это была бы зрада или перемога?», - спросил Медведев.

Ранее зампред Совбеза сообщил о том, что в случае конфискации российских активов на Западе реакция Москва будет жесткой.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители