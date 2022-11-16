МИД РФ: Москва ждет от Варшавы прекращения "антироссийских спекуляций"

В МИД России заявили, что Москва ждет от Варшавы прекращения «антироссийских спекуляций» в связи с падением ракет в польской деревне Пшеводуве. Об этом сообщается на сайте министерства.

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«Несмотря на ночное время и отсутствие на тот момент какой-либо достоверной информации о произошедшем, Варшава посчитала нужным вызвать в МИД Польши посла России и устроить из этого политическое шоу», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что поверенному в делах Польши в Российской Федерации Яцеку Щлядевскому было вручено заявление о непричастности России к инциденту.

Ранее высокопоставленные чиновники НАТО сообщили, что ракета, упавшая в Польше и унесшая жизни двух человек, скорее всего, была произведена в России и выпущена украинской системой ПВО. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В настоящее время нет доказательств того, что ракета была целенаправленно запущена в направлении Польши, пишет WSJ.