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57 минут назад

МИД РФ: Москва ждет от Варшавы прекращения "антироссийских спекуляций"

Газета.Ru

В МИД России заявили, что Москва ждет от Варшавы прекращения «антироссийских спекуляций» в связи с падением ракет в польской деревне Пшеводуве. Об этом сообщается на сайте министерства.

МИД РФ: Москва ждет от Варшавы прекращения "антироссийских спекуляций"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Несмотря на ночное время и отсутствие на тот момент какой-либо достоверной информации о произошедшем, Варшава посчитала нужным вызвать в МИД Польши посла России и устроить из этого политическое шоу», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что поверенному в делах Польши в Российской Федерации Яцеку Щлядевскому было вручено заявление о непричастности России к инциденту.

Ранее высокопоставленные чиновники НАТО сообщили, что ракета, упавшая в Польше и унесшая жизни двух человек, скорее всего, была произведена в России и выпущена украинской системой ПВО. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В настоящее время нет доказательств того, что ракета была целенаправленно запущена в направлении Польши, пишет WSJ.

Накануне вечером польские СМИ сообщили, что две ракеты упали на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной погибли два человека.

Политика,МИД России,НАТО,
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