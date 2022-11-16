Путин наградил соратника Кадырова за переговоры с Украиной

«Сегодня депутатский корпус проводит тонкую переговорную работу с украинской стороной в целях освобождения наших пленных воинов. Как известно, переговорные мероприятия имеют определенные сложности и весьма непредсказуемы, поэтому данный процесс требует от задействованных максимальной выдержки и полной самоотдачи», — рассказал он.