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29 минут назад

Путин наградил соратника Кадырова за переговоры с Украиной

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского депутата Госдумы от Чечни Шамсаила Саралиева за переговоры с Украиной по обмену пленными. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Путин наградил соратника Кадырова за переговоры с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня депутатский корпус проводит тонкую переговорную работу с украинской стороной в целях освобождения наших пленных воинов. Как известно, переговорные мероприятия имеют определенные сложности и весьма непредсказуемы, поэтому данный процесс требует от задействованных максимальной выдержки и полной самоотдачи», — рассказал он.

Глава Чечни отметил, что судя по результатам, депутаты превосходно справляются с этой задачей.

Политика,Шамсаил Саралиев,Александр Невский,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Госдума,
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