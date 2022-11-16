Посол Польши в России Кшиштоф Краевский вызван в МИД РФ, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Польский посол вызван в МИД России», - рассказала дипломат.

На просьбу подтвердить информацию о вызове польского посла в МИД из-за ракетного скандала Захарова ответила «да», сообщает РИА «Новости».

Ранее Захарова прокомментировала в своем канале высказывания официальных лиц Польши.

Она отметила, что вчера, 15 ноября, россияне «выслушали истерику польских чиновников и политиков». Кроме того, российский посол в Варшаве Сергей Андреев был вызван для дачи объяснений по поводу падения ракет на польской территории.

Сегодня же президент Польши Анджей Дуда назвал падение ракеты «несчастным случаем», уточнила она.