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59 минут назад

МИД России вызвал посла Польши в связи с «ракетным инцидентом»

Илья Родин

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский вызван в МИД РФ, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Польский посол вызван в МИД России», - рассказала дипломат.

На просьбу подтвердить информацию о вызове польского посла в МИД из-за ракетного скандала Захарова ответила «да», сообщает РИА «Новости».

Ранее Захарова прокомментировала в своем канале высказывания официальных лиц Польши.

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Она отметила, что вчера, 15 ноября, россияне «выслушали истерику польских чиновников и политиков». Кроме того, российский посол в Варшаве Сергей Андреев был вызван для дачи объяснений по поводу падения ракет на польской территории.

Сегодня же президент Польши Анджей Дуда назвал падение ракеты «несчастным случаем», уточнила она.

По ее мнению, польским чиновникам, которые позволили себе резкие высказывания в адрес России, вызвали в полночь Андреева, следует извиниться перед российской стороной.

Политика,Видео,Сергей Андреев,Мария Захарова,Анджей Дуда,МИД России,
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