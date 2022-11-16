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1 час назад

Кремль опроверг общение Путина с Шольцем

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сведения, что Владимир Путин находится в контакте с канцлером ФРГ Олафом Шольцем после ракетного инцидента в Польше. Об этом пишет РИА Новости.

Кремль опроверг общение Путина с Шольцем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На вопрос журналистов, общался ли Путин с Шольцем, Песков ответил отрицательно.

«Нет. Общения президента и канцлера не было», - сказал представитель Кремля.

Ранее Минобороны Германии сообщило, что Олаф Шольц находится в контакте с Путиным по инциденту в Польше. Однако никаких подробностей не приводилось.

Напомним, вечером во вторник две ракеты упали на территории Польши. Сначала Варшава заявила, что они российского производства. Однако позже президент страны Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине. По его словам, Польша не располагает доказательствами того, что ракета была выпущена Россией.

Дуда также назвал падение ракеты «несчастным случаем», в котором нет признаков нападения из-за границы. Он подчеркнул, что ничто не указывает на то, что падение ракеты было намеренной атакой.

Политика,Олаф Шольц,Дмитрий Песков,Анджей Дуда,Владимир Путин,
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