Кремль опроверг общение Путина с Шольцем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сведения, что Владимир Путин находится в контакте с канцлером ФРГ Олафом Шольцем после ракетного инцидента в Польше. Об этом пишет РИА Новости.

На вопрос журналистов, общался ли Путин с Шольцем, Песков ответил отрицательно.

«Нет. Общения президента и канцлера не было», - сказал представитель Кремля.

Ранее Минобороны Германии сообщило, что Олаф Шольц находится в контакте с Путиным по инциденту в Польше. Однако никаких подробностей не приводилось.

Напомним, вечером во вторник две ракеты упали на территории Польши. Сначала Варшава заявила, что они российского производства. Однако позже президент страны Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине. По его словам, Польша не располагает доказательствами того, что ракета была выпущена Россией.