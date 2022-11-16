Депутат Государственной думы России Евгений Федоров допустил в беседе с ФАН, что к прилету двух ракет в польскую деревню Пшеводув причастны украинские спецслужбы. По его мнению, целью провокации является попытка ввязать Североатлантический альянс к конфликту с Россией.

"Думаю, Украина. Цель — втянуть НАТО", — сказал Федоров.

Он добавил, что если подтвердится причастность Украины к инциденту, то дело быстро закроют.

Вечером, 15 ноября польские СМИ сообщили о попадании двух ракет в зерносушилки, расположенные в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенной на границе с Украиной. В результате инцидента погибли два человека. На место происшествия прибыли полиция, прокуратура и армия.