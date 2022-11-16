Депутат Государственной думы России Евгений Федоров допустил в беседе с ФАН, что к прилету двух ракет в польскую деревню Пшеводув причастны украинские спецслужбы. По его мнению, целью провокации является попытка ввязать Североатлантический альянс к конфликту с Россией.
"Думаю, Украина. Цель — втянуть НАТО", — сказал Федоров.
Он добавил, что если подтвердится причастность Украины к инциденту, то дело быстро закроют.
Вечером, 15 ноября польские СМИ сообщили о попадании двух ракет в зерносушилки, расположенные в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенной на границе с Украиной. В результате инцидента погибли два человека. На место происшествия прибыли полиция, прокуратура и армия.
Премьер Польши созвал срочную встречу комитета совмина по безопасности и обороне. Польский президент Анджей Дуда позднее заявил, что ничто не указывает на то, что падение ракет в Польше было преднамеренной атакой. Он отметил, что "нет доказательств" причастности к инциденту российских войск и, вместе с тем, "есть большая вероятность" того, что снаряды были запушены с украинской стороны.