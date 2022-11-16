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20 минут назад

Депутат Госдумы Федоров допустил причастность спецслужб Украины к инциденту в Польше

Газета.Ru

Депутат Государственной думы России Евгений Федоров допустил в беседе с ФАН, что к прилету двух ракет в польскую деревню Пшеводув причастны украинские спецслужбы. По его мнению, целью провокации является попытка ввязать Североатлантический альянс к конфликту с Россией.

"Думаю, Украина. Цель — втянуть НАТО", — сказал Федоров.

Он добавил, что если подтвердится причастность Украины к инциденту, то дело быстро закроют.

Вечером, 15 ноября польские СМИ сообщили о попадании двух ракет в зерносушилки, расположенные в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенной на границе с Украиной. В результате инцидента погибли два человека. На место происшествия прибыли полиция, прокуратура и армия.

Премьер Польши созвал срочную встречу комитета совмина по безопасности и обороне. Польский президент Анджей Дуда позднее заявил, что ничто не указывает на то, что падение ракет в Польше было преднамеренной атакой. Он отметил, что "нет доказательств" причастности к инциденту российских войск и, вместе с тем, "есть большая вероятность" того, что снаряды были запушены с украинской стороны.

Политика,Видео,Евгений Федоров,Анджей Дуда,НАТО,Госдума,
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