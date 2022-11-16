В Кремле прокомментировали инцидент с ракетами в Польше

Россия никаким образом не виновата в инциденте с «ракетным ударом» на территории Польши, а вся эта ситуация очередной пример оголтелой русофобии. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Вечером 15 ноября в польском селе Пшеводов, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами которого стали два человека.

МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось.

Официальный представитель Кремля сегодня отметил, что не видит «никакой вины» России в этом инциденте. «Россия не имеет к этому никакого отношения. И здесь вещи нужно называть своими именами», - подчеркнул Песков.

По его словам, заявления представителей западных стран о «ракетном ударе» по Польше, без реальных данных о произошедшем, является очередным примером оголтелой русофобии, пишет РИА Новости.

«Не было никакого повода для эскалации. Поляки имели все возможные средства для того, чтобы сразу же сообщить, что речь идет об обломках ракеты C-300, и соответственно, сразу все специалисты поняли бы, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к российским вооруженным силам», - заметил пресс-секретарь президента России.