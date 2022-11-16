В Кремле ответили на вопрос о поздравлении Байдена с юбилеем Путиным

Президент России Владимир Путин не собирается поздравлять своего американскому коллегу Джо Байдена с 80-летием. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, если я не ошибаюсь, таких планов нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Песков добавил, что в этом году руководство США также не поздравляло Путина с 70-летием.
Напомним, что 46-й президент США отметит свое 80-летие 20 ноября. Ранее он пропустил ужин и развлекательную программу, которые были организованы для участников саммита G20 на Бали. Ряд СМИ предположили, что американский лидер заболел.
Позднее представитель администрации объяснил решение Байдена большим количеством встреч, проведенных за день, а также рядом «не срочных» дел, которые ему необходимо сделать во время ужина лидеров.