Захарова рассказала о попытке провокации в отношении Лаврова в Камбодже

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о попытке провокации в отношении главы МИД РФ Сергея Лаврова в Камбодже. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik.

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По ее словам, на выходе из здания, где проходили мероприятия, к Лаврову подбежала женщина, «выдававшая себя за журналиста», и пыталась телефоном дотронуться до министра.

«Мы собираемся выходить из здания, где камбоджийская сторона прекрасно все организовала, вдруг (стала. — прим.) прорываться, буквально прорываться, хотя речь идет только об аккредитованных, проверенных журналистах, некая дама. <...> Сложно сказать, кого и как она представляла», — сказала она.

Как отметила Захарова, обычно сотрудники прессы пытаются задать какие-то вопросы, но подобная ситуация в ее работе возникла впервые.

«Включила телефон с видеозаписью, ничего не задавая, ни одного вопроса, этот телефон в таком прорывном характере пыталась не просто просунуть, а этим телефоном дотронуться до российского министра», — рассказала Захарова.