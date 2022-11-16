Российским парламентариям отказали в визах для участия в ПА ОБСЕ

По словам парламентария, об этом в ответ на запрос сенаторов заявила глава делегации Польши в ПА ОБСЕ Барбара Бартуш.

«Она не видит никакой возможности для участия представителей РФ и Республики Беларусь в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве», — сказал Джабаров на пленарном заседании.

Бартуш также отметила, что допуск членов делегаций России и Белоруссии к осенней сессии стал бы нарушением принципа солидарности с Украиной. Из-за невозможности принять участие делегация российского парламента направила заявление членам постоянного комитета ПА ОБСЕ о том, что Москва «выступает против внесения любых изменений в правила процедуры в ходе заседания постоянного комитета».