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1 час назад

Российским парламентариям отказали в визах для участия в ПА ОБСЕ

Никита Бородкин

Российским парламентариям отказали в визах для участия в сессии парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в польской Варшаве. Как сообщает ТАСС, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Российским парламентариям отказали в визах для участия в ПА ОБСЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам парламентария, об этом в ответ на запрос сенаторов заявила глава делегации Польши в ПА ОБСЕ Барбара Бартуш.

«Она не видит никакой возможности для участия представителей РФ и Республики Беларусь в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве», — сказал Джабаров на пленарном заседании.

Бартуш также отметила, что допуск членов делегаций России и Белоруссии к осенней сессии стал бы нарушением принципа солидарности с Украиной. Из-за невозможности принять участие делегация российского парламента направила заявление членам постоянного комитета ПА ОБСЕ о том, что Москва «выступает против внесения любых изменений в правила процедуры в ходе заседания постоянного комитета».

Политика,Владимир Джабаров,Комитет Совета Федерации по международным делам,ОБСЕ,
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